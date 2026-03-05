Sube el precio de la bencina: Revisa el valor de todos los combustibles desde este jueves

05 mar. 2026 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

A través de su informe semanal de precios, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) reveló el miércoles un alza importante en el valor de los combustibles, el que se materializó este jueves.

Las gasolinas sufren cambios cada tres semanas y los expertos anticiparon que ahora vendría un aumento en su precio, lo que se explica, en parte, por el conflicto en Medio Oriente, aunque el alza de este jueves se debe a otros factores diferentes y previos al ataque de EEUU e Israel contra Irán.

Alza en la bencina

De esta forma, la bencina de 93 octanos tuvo un alza de $18,8 por litro, mientras que la de 97 subió $20,9 por litro.

Asimismo, el diésel presentó un aumento de $19,3 por litro y el GLP de uso vehicular de $11,8 por litro. El Kerosene, en tanto, tuvo una baja de $27,9 por litro, siendo el único que disminuyó.

¿Cuál es el precio de la bencina desde este jueves 5 de marzo?

El valor de la bencina depende de cada estación de servicio. Cada gasolinera fija sus precios finales y estos varían por varios factores, entre ellos, el costo de distribución y la estrategia comercial.

De acuerdo a lo anterior, el portal Bencina en Línea de la Comisión Nacional de Energía (CNE) actualizó el valor promedio en la Región Metropolitana para esta semana:

Gasolina 93: $1.159,7 por litro

Gasolina 95: $1.200,0 por litro

Gasolina 97: $1.243,0 por litro

Kerosene: $1.170,6 por litro

Diesel: $923,6 por litro

GLP Vehicular: $582,1 por metro cúbico

Todo sobre Precio bencina