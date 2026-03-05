Anuncian a la delegación de Estados Unidos que asistirá al cambio de mando en Chile

05 mar. 2026 - 10:41 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos ya tiene confirmada a la delegación que asistirá al cambio de mando del próximo miércoles 11 de marzo, cuando el Presidente Gabriel Boric le entregue la banda presidencial a José Antonio Kast, mandatario electo.

De acuerdo con información publicada por un equipo del medio DW en Washington, serían seis funcionarios del gobierno de Donald Trump quienes formarían parte del grupo, acompañados por el embajador en Chile, Brandon Judd.

Siete funcionarios de Estados Unidos asistirán al cambio de mando

En un documento oficial de la Casa Blanca expuesto por un corresponsal de DW en su cuenta de X, se indicó que la delegación estaría encabezada por Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado.

A él se sumarían otras cinco personas, además de Judd, entre las que se encuentran Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; y Caleb Orr, subsecretario de la Oficina de Asuntos Económicos del Departamento de Estado.

También vendría a Chile Joseph Humire, subsecretario de Guerra interino para Defensa del Territorio Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas del Departamento de Guerra; Viviana Bovo, asesor principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; y Matthew Rhodes, jefe de Gabinete de la Oficina del Consejero del Departamento de Estado.

Chile: President Donald Trump announced the presidential delegation to attend the inauguration of President-elect José Antonio Kast in Santiago on March 11, 2026. Deputy Secretary of State, Christopher Landau, will lead the delegation. pic.twitter.com/q45yrPDH5e — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) March 5, 2026

Todo sobre Estados Unidos