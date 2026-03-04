Artista estadounidense reclama por uso de sus canciones en videos de bombardeos: Envió mensaje a la Casa Blanca

04 mar. 2026 - 17:38 hrs.

Esta semana, la Casa Blanca difundió diversos videos de bombardeos sobre Irán, y de fondo utilizaron diversas canciones para "musicalizar" los registros. Entre ellas, canciones de una artista estadounidense que se molestó y envió un mensaje a Donald Trump.

La reconocida cantante apuntó directamente contra el Presidente de Estados Unidos y su gobierno, a quienes llamó "pervertidos" por usar una de sus más grandes canciones.

"Dejen de usar mi música, pervertidos"

A través de redes sociales, específicamente en X, manifestó su descontento con dos publicaciones, en una donde envía un largo texto de reclamo contra la Casa Blanca, y en la otra dice "dejen de usar mi música, pervertidos".

El popular tema "Blow" de la artista pop Kesha sonó en uno de los videos difundidos, particularmente en uno donde un caza dispara un misil contra un buque de guerra, lo que causó el enojo de la cantante.

"Absolutamente NO apruebo que mi música sea utilizada para promover violencia de ningún tipo. El amor siempre vence al odio", enfatizó. Desde la Casa Blanca, Steven Cheung, el director de comunicaciones, respondió en la misma red social.

"Todos estos 'cantantes' siguen cayendo en esto. Esto nos da más atención y más visualizaciones a nuestros videos porque la gente quiere ver de qué se quejan. Gracias por su atención a este asunto", mencionó el funcionario estadounidense.

Mira la publicación de Kesha: