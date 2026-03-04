Video muestra momento exacto en que buque iraní es impactado por torpedo estadounidense
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El Departamento de Defensa de EEUU liberó este miércoles un video en que se muestra el momento exacto del hundimiento de un buque de guerra iraní impactado por un torpedo de un submarino estadounidense.
La agencia Reuters señaló que no se pudo verificar ni la hora exacta ni el tipo de buque que resultó dañado, pero el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que esto ocurrió en la costa sur de Sri Lanka.
Más tarde, la ministra de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, identificó el barco iraní como el IRIS Dena, debido a la forma de la cubierta y el mástil que se veía en el registro.Ir a la siguiente nota
Hay personas fallecidas y desaparecidas
En el video quedó en evidencia el instante en que el buque iraní está detenido, hasta que de pronto se produce una explosión, la que provocó que se levantara una cantidad importante de agua.
Según las últimas informaciones, la armada de Sri Lanka logró rescatar a 32 tripulantes, aunque un centenar continúa desaparecido y varios perdieron la vida producto de este ataque.
Revisa el video del ataque al buque iraní
Leer más de
Notas relacionadas