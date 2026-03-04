Abuela quiso dejar sin herencia a su nieta por no ir a verla: Chats de WhatsApp terminaron salvándola

04 mar. 2026 - 12:44 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer eliminó de su herencia a una de sus nietas tras acusar que no tenían una relación familiar y que su padre le debía más de 50 mil euros, sin embargo, un tribunal de Barcelona, España, declaró como injustificada la acción.

Poco contacto y una deuda de miles de euros

Según publicó Noticias Trabajo, en 2018 la abuela decidió desheredar a su nieta invocando una ley que permite tomar este tipo de acciones cuando hay una ausencia evidente y continuada de relación familiar imputable al heredero, en este caso la nieta.

En principio, el Juzgado de Primera Instancia aprobó la solicitud de la adulta mayor tras acreditar que la relación entre la nieta y su abuela fue distante, pues estuvo marcada por una deuda de 51.086 euros contraída por el padre de la joven.

¿Por qué se rechazó la solicitud de la abuela?

No obstante, la Audiencia Provincial de Barcelona revocó la primera sentencia, ya que en ningún momento se acreditó una ruptura total, continua y exclusivamente imputable a la nieta.

Entre las pruebas, se incluyeron mensajes de WhatsApp de 132 días entre la nieta y su abuela en un lapso de ocho años, además de llamadas telefónicas, lo que dio cuenta de que mantenían comunicación hasta pocos días antes de la muerte de la mujer.

En consecuencia, el tribunal reconoció el derecho de la nieta a recibir la parte legítima de la herencia, aunque igualmente el caso podría llegar al Tribunal Supremo o ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

