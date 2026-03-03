La detuvieron por confusión de nombres e incluso fue formalizada: Justicia decretó que deberá ser indemnizada

03 mar. 2026 - 15:33 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer fue víctima de un insólito error judicial tras haber sido detenida y formalizada, a pesar de que era absolutamente inocente. El error ocurrió debido a que la afectada tenía un nombre similar al de la verdadera imputada del caso.

La Corte Suprema acreditó el error y estableció que se cumplen los requisitos para que la víctima pueda recibir una indemnización compensatoria.

Una confusión de nombres

El caso se remonta al 11 de noviembre de 2024, cuando el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta una orden de detención en contra de Andrea Varas Soto por el delito de amenazas y daños, hechos ocurridos en julio de ese mismo año.

La mujer fue detenida el 6 de enero de 2025 y al día siguiente fue formalizada, instancia en la que quedó con la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima.

Sin embargo, 18 días después fue sobreseída de las acusaciones, pues la verdadera imputada se llamaba Andrea Reyes Rodríguez.

"No fue un mero error"

La Corte Suprema consignó que el Ministerio Público solicitó la orden de detención "en contra de una persona distinta de aquella que aparecía en los antecedentes de la investigación", sin embargo, "el tribunal tuvo a la vista los mismos antecedentes, de modo que un examen mínimamente acucioso habría llevado a detectar el error en la solicitud".

En consecuencia, en el fallo afirmaron que lo ocurrido "no fue un mero error, sino una resolución infundada, y por lo tanto, injustificada errónea", lo que permitirá que la afectada pueda recibir una indemnización.

