"No contesto números desconocidos": Kast afirma que Boric "esbozó" tema del cable submarino y pone fin a traspaso

¿Qué pasó?

El Presidente Electo, José Antonio Kast, se refirió a la reunión que sostuvo en la mañana de este martes en el Palacio de La Moneda con el Presidente Gabriel Boric, la cual terminó abruptamente a raíz de un desencuentro por el polémico cable submarino con China.

Según declaró Boric, la cita culminó porque el Presidente Electo le exigió que se retractara de sus dichos emitidos en una entrevista con Meganoticias Prime este lunes, donde señaló que el 18 de febrero le informó en una llamada sobre el proyecto de cable de fibra óptica, indicando que debían abordar las advertencias de Estados Unidos, que luego se traducirían en el retiro de visas de tres funcionarios del Gobierno.

"Me esboza una situación compleja"

Por su parte, Kast aseguró que "el día 18 de febrero recibo una llamada del Presidente acordada por nuestros jefes de gabinete", instancia en que "me esboza una situación compleja respecto de lo que es el denominado cable, y de algunas situaciones complejas que se estaban dando producto de conversaciones que había tenido él y otras autoridades, que no me menciona, respecto de la posición que tiene en esta materia EEUU".

De todas formas, lamentó que el tema no se hubiese mencionado días antes, cuando hubo una reunión bilateral entre el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y su sucesor, Louis de Grange. "Si existe una materia de interés estratégico, una materia geopolítica relevante que dice relación con un ministerio, yo, al menos, lo que habría esperado es que en la información que se le entrega directamente al ministro, yo no digo que le tengan que entregar una carpeta, o al menos sí una carpeta con carácter de reservado, se le señale, pero nada de eso ocurre".

Kast pone fin al traspaso

El Presidente Electo afirmó que "la suspensión de la reunión de hoy (martes) no es solamente por los dichos del Presidente que yo le he pedido aclarar el día de hoy, porque se puede mal interpretar lo que él dice en una entrevista a un canal de televisión importante de nuestra nación", sino que por "falta de información. A nuestro juicio hay falta de transparencia (...) le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando".

Consultado por si Boric intentó comunicarse con él nuevamente una vez que se supo de la revocación de las visas el 20 de febrero, dijo que "el Presidente tiene un número desconocido, no dice "Presidente Boric llamando". Yo, en general, no contesto a números desconocidos y no contesto todas las llamadas, y muchas veces les digo mándeme un WhatsApp. No tengo ningún WhatsApp del Presidente".

Kast zanjó que este martes "yo le he solicitado aclarar sus dichos porque claramente se prestan para confusión. Varias de las cosas que él señala en esa entrevista (con Meganoticias) dejan temas en el aire, y yo creo que eso es una manera incorrecta de actuar en política".

