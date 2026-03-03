Reunión entre Boric y Kast termina abruptamente por desencuentro sobre cable chino: "Ha llegado exigiéndome que me retracte"

03 mar. 2026 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

Apenas 22 minutos duró la reunión prevista para este martes entre el Presidente Gabriel Boric y el Presidente Electo José Antonio Kast en el palacio de La Moneda. El encuentro terminó abruptamente luego que ambos tuvieran discrepancias sobre el polémico cable submarino chino.

De acuerdo a lo expuesto por el mandatario, el momento de tensión durante la cita se debió a las declaraciones que emitió en exclusiva en entrevista con Meganoticias, en la que aseguraba que le había comunicado al futuro jefe de Estado sobre el proyecto días antes de las sanciones de Estados Unidos.

"Desgraciadamente, el Presidente Electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran", explicó Boric al término de la reunión.

Llamado de Boric a Kast

"Dada la controversia que desgraciadamente se ha generado en las últimas horas, tengo el deber como Presidente de la República de dar cuenta específica de la sucesión de los hechos para aclarar cualquier duda", comenzó señalando Boric a la prensa.

En primer lugar, relató que el miércoles 18 de febrero llamó a José Antonio Kast "para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él".

Entre esos temas, le comentó sobre "la situación del cable chino, puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión, habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos", indicó el mandatario.

Al respecto, le dijo a Kast que "me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era, debía ser conversada entre la administración saliente y la administración entrante".

"Posteriormente, el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a tres funcionarios de nuestro Gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz", agregó Boric.

La autoridad continuó relatando que, ese mismo día, estando en Rapa Nui en actividades de trabajo, trató de comunicarse insistentemente con el Presidente Electo, sin embargo, "no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible".

"Ha llegado exigiéndome que me retracte"

"Por parte de nuestro gobierno, siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable, entregando en todo momento toda la información para cumplir con una tradición de Estado, que es que las políticas en Chile, en particular las relativas a las relaciones internacionales, tienen continuidad", aseguró.

Acto seguido, comentó que "desgraciadamente, el Presidente Electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran".

El Presidente Boric dijo que existe una clara "estrategia de cómo llevar adelante esto", pero aclaró que en su Gobierno siguen "plenamente disponibles por el bien de Chile, que es lo que a mí me convoca, a tener todas las reuniones que sean necesarias, para realizar un buen traspaso que esté a la altura de lo que Chile se merece".

