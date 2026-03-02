Cambio de mando: ¿Cuándo es y a qué hora asumirá el presidente electo?

02 mar. 2026 - 16:49 hrs.

Comienza el mes de marzo y se aproxima uno de los eventos políticos más importantes del año: el inminente cambio de mando que reunirá al Presidente Gabriel Boric y al presidente electo José Antonio Kast en el Congreso de Valparaíso.

Los últimos detalles por parte del equipo de trabajo del líder republicano ya empiezan a afinarse y la administración del Ejecutivo alista la agenda de los últimos días del actual mandatario.

En el mismo día en que se realizará el traspaso de mando, también habrá lugar para la foto oficial del gabinete entrante, un almuerzo especial para las autoridades y el tradicional discurso desde el balcón en el Palacio de la Moneda.

¿Cuándo y a qué hora será el cambio de mando?

Según la información entregada por la Oficina del Presidente Electo (OPE), la foto oficial de José Antonio Kast en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo será a las 10:30 horas, previo al cambio de mando.

Posteriormente, se tiene contemplado que la ceremonia en el Congreso inicie a las 12:00, donde el Presidente Gabriel Boric entregue la banda presidencial y la piocha de Bernardo O'Higgins al presidente electo, quien además deberá jurar junto al nuevo equipo ministerial.

Pasadas las 14:00 horas es que se dará inicio en Cerro Castillo al almuerzo junto a la Primera Dama, y a las 21:00 horas Kast dará el tradicional discurso desde el balcón ubicado en el Salón Toesca del Palacio de La Moneda.

Sigue la transmisión especial del cambio de mando por todas las plataformas de Meganoticias y a través de las pantallas de Mega desde las 06:00 horas.