Anuncias lluvias para este lunes en la Región Metropolitana: ¿En qué sectores y a qué hora se registrarán?

02 mar. 2026 - 09:40 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, anunció posibles precipitaciones para la tarde de este lunes en la Región Metropolitana. El fenómeno se extendería por pocas horas y afectaría a algunos sectores de la capital.

¿En qué sectores de la Región Metropolitana llovería?

De acuerdo al experto, durante la mañana se ha registrado una nubosidad dispersa que luego cambiará. "A media mañana va a quedar despejado, y a media tarde se va a nublar", explicó.

Es ahí, cuando el cielo se vuelva a cubrir, que aparece entonces "la probabilidad de algunos chubascos allá arriba en la cordillera y precordillera", indicó Sepúlveda.

"Algo podría salpicar a sectores de las provincias de Melipilla, Maipo, Talagante y, en una de esas, ya que tenemos las nubes al lado, se arranca alguna y puede dejar un goterón en Santiago", agregó.

El periodista aclaró que se trata de un "poquito" de precipitación: "Si me dicen 'ay, entonces voy con paraguas, porque voy a salir a unos trámites'. No, no es para paraguas en Santiago".

¿A qué hora llovería en la Región Metropolitana?

Sepúlveda sostuvo que el evento se registraría entre las 16 y 20 horas de este lunes. "Esa es la ventana de cuatro horas en donde está esa probabilidad. Todavía el sistema frontal está en Maule recién, así que le queda todavía viaje", dijo.

