"Llegarán a sectores de la Región Metropolitana": Alejandro Sepúlveda anticipa "gotitas" para este Súper Lunes

01 mar. 2026 - 17:06 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para el país, poniendo énfasis en la Región Metropolitana (RM), debido a que se pronosticaron "gotitas" para el "Súper Lunes".

¿En qué sectores de la RM podría llover este lunes?

El comunicador explicó que para este lunes se espera una máxima de 28° y una mínima de 14°, jornada en la que habría cielos con nubosidad parcial.

"Las precipitaciones que este momento están cayendo en el sur del territorio vienen avanzando y llegarán a sectores de la Región Metropolitana", explicó Sepúlveda.

Luego, el periodista recalcó que las precipitaciones se registrarían en la tarde en "cordillera y precordillera, San José de Maipo, Farellones, de ahí hacia arriba. No se puede descartar que caiga una cuota súper débil, especialmente en sectores de las provincias de Melipilla, Talagante y Maipo".

"En Santiago no debiese caer, pero si llega alguna nube en una de esas, caería una gotita y nada más", concluyó Sepúlveda, recalcando que sería una precipitación débil y no de consideración.

