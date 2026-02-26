Sistema frontal llega este viernes: Estas son las zonas donde se registrarán lluvias

26 feb. 2026 - 17:12 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan lluvias este viernes 27 de febrero. En concreto, se trata de seis regiones en las que se presentará el fenómeno.

Zona centro

En la región de Biobío se registrarán chubascos durante la noche y se extenderán hasta la jornada siguiente.

Zona sur

En Temuco, en la región de La Araucanía, también habrá chubascos durante la noche. En Villarrica y Pucón se presentarán lluvias débiles. En Puerto Saavedra, en cambio, será en la tarde y noche.

El mismo fenómeno se espera para la noche del viernes en la región de Los Ríos. En Lago Ranco las lluvias comenzarán en la tarde, mientras que en Valdivia llegarán en la noche.

En zonas como Cochamó, Ancud, Castro y Chaitén, en la región de Los Lagos, lloverá en la mañana, tarde y noche. En Futaleufú y Puerto Montt precipitará en la tarde y noche. En Osorno, solo en la noche.

De acuerdo a meteorología, el pronóstico también se dará en la región de Aysén. En Melinka, el fenómeno se registrará durante todo el día; en Puerto Cisnes y Puerto Aysén, desde la mañana hasta la noche; y en el resto de la región, en la segunda mitad del día.

En Torres del Paine y Puerto Natales, región de Magallanes, lloverá en la madrugada y mañana del viernes. En Punta Arenas y Porvenir, el evento se dará en la mañana, tarde y noche.

