Consejo de Monumentos Nacionales aprueba reinstalación de estatua del general Baquedano en Plaza Italia
El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó este miércoles por decisión unánime la reinstalación de la estatua del General Manuel Baquedano en su lugar de origen, es decir, en Plaza Italia.
El monumento se mantuvo más de tres años en el Museo Histórico y Militar, y la decisión que tomó el Consejo se da en medio de gestiones del municipio de Providencia y el Gobierno Regional para su retorno al lugar.
Cabe recordar que su retiro se efectuó el 12 de marzo de 2021, tras los reiterados daños que sufrió en el periodo del estallido social.
Los requisitos que se deben cumplir
Tras revisar los informes técnicos y estructurales, el organismo patrimonial dio luz verde a su retorno, siempre y cuando se realicen los trabajos que aseguren el resguardo del bien patrimonial y a la entrega de antecedentes técnicos actualizados.
El organismo exige tomar resguardos en el pedestal, utilizar herramientas de bajo impacto que no generen vibraciones, respetar los tiempos de curado del hormigón y realizar pruebas preliminares en terreno.
Las obras no deberían tardar más de 20 días y el municipio busca cumplir su objetivo de instalar la estatua antes del 11 de marzo.
