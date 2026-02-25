Artistas para este miércoles en el Festival de Viña: Conoce la parrilla y los horarios para la cuarta noche del certamen

25 feb. 2026 - 08:04 hrs.

Luego de tres jornadas llenas de música y risas, la Quinta Vergara está lista para la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026, en la cual la música colombiana y argentina se tomarán el escenario, mientras que el humor estará a cargo de un debutante en el certamen.

El evento comenzará a las 21:30 horas y dará paso a un clásico del pop latino. Luego será el turno de la primera transformista que tendrá que hacer reir al Monstruo, y se espera que la noche termine con el público y la audiencia bailando.

¿Quiénes se presentan hoy miércoles en Viña?

La parrilla de este miércoles está conformada por:

El encargado de abrir este miércoles 25 de febrero será Juanes, quien ya se ha presentado en el certamen en 2003, 2005 y 2009.

Luego será el turno de Asskha Sumathra, quien llega a la Quinta Vergara tras coronarse como la flamante ganadora de Coliseo.

Finalmente, la cumbia argentina de Ke Personajes promete dejar bailando al Monstruo y a los televidentes.

El certamen se transmitirá en televisión abierta por las pantallas de Mega y Mega 2 (lengua de señas), además de MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias. Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

