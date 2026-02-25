¿Dónde ver la presentación completa de Jesse & Joy en el Festival de Viña 2026?
El dúo mexicano Jesse & Joy fue uno de los grandes momentos de la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026, con un emotivo homenaje a México que incluyó clásicos de Juan Gabriel y Vicente Fernández, mariachis en el escenario y hasta lágrimas de la actual Miss Universo, Fátima Bosch.
Si te la perdiste o quieres volver a verla, la presentación completa está disponible en Mega Go, la plataforma de streaming del canal, donde puedes disfrutarla cuando quieras y todas las veces que quieras.
¿Cómo ver el Festival de Viña 2026 en Mega Go?
Mega Go concentra en un solo lugar todas las presentaciones de artistas y humoristas del Festival de Viña del Mar 2026, por lo que es la opción ideal para no perderse ningún show del certamen, ya sea en vivo o en diferido.
Para acceder, solo debes ingresar a este link en megago.cl o descargar la aplicación de Mega Go en tu dispositivo móvil, disponible para iOS y Android.
