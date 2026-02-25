"Tiene que probar...": El chiste de Karen Doggenweiler a Esteban Düch cuando recibió Gaviota de Plata en Viña

25 feb. 2026 - 01:31 hrs.

Esteban Düch conquistó al Monstruo de la Quinta Vergara en la tercera noche del Festival de Viña 2026, con una rutina cargada de contingencia y vivencias personales, con guiños, incluso, a George Harris.

Tras la primera parte de su rutina, el público comenzó a corear para que el venezolano recibiera la Gaviota de Plata, así que los animadores del certamen se la entregaron en medio de una ovación.

"Estoy muy emocionado, muchas gracias, de verdad", fue la reacción del comediante, quien en ese momento se preparaba para la segunda parte de su show.

El chiste de Karen Doggenweiler

Cuando Düch iba a retomar su rutina, Karen Doggenweiler, la animadora del Festival, le dijo frente a todos: "Tiene que probar mi empanada para el 18", lo que fue captado con un doble sentido por el público, que no aguantó la risa.

En ese instante, Rafael Araneda exclamó: "¡Oye!, tú para de andar ofreciendo cosas", mientras se seguía escuchando la reacción de los asistentes.

El chiste de Doggenweiler fue luego de que el comediante hiciera un repaso por la comida típica de Venezuela, nombrando las arepas, y la de Chile, haciendo énfasis en las Fiestas Patrias del 18 de septiembre.

