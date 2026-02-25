Con Kidd Voodoo incluido: NMIXX sorprende con cover de "Ponte Lokita" en Viña 2026

25 feb. 2026 - 03:01 hrs.

El grupo de k-pop NMIXX cerró la tercera noche de Viña 2026 haciendo vibrar a toda la Quinta Vergara con los mejores hits de su repertorio, con sus seis integrantes bailando y cantando sobre el escenario.

Como homenaje a Chile, Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin interpretaron una de las canciones más virales de dos artistas chilenos: "Ponte Lokita" de Katteyes y Kidd Voodoo, lo que sorprendió a todo el fandom "NSWER", ya que el grupo la cantó en español.

Pero la mayor sorpresa vino enseguida: NMIXX invitó a compartir el escenario de la Quinta Vergara al cantante urbano Kidd Voodoo para interpretar juntos la canción.

"Ponte Lokita" junto a Kidd Voodoo en Viña 2026

Al escuchar el ritmo de la reconocida canción, el "Monstruo" ovacionó a las integrantes de NMIXX y se sorprendió aún más al notar que seguían la letra en español a la perfección.

En un remix especial, subieron a Kidd Voodoo para que cantara su estrofa de "Ponte Lokita", y el artista nacional se mostró muy emocionado de participar en el homenaje.

Posteriormente, Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin se dirigieron al público en un casi perfecto castellano, coronando el momento con un ceacheí.

