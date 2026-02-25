Dónde ver la presentación completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

25 feb. 2026 - 02:05 hrs.

Esteban Düch se consagró en la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026 como uno de los grandes triunfadores del certamen. El comediante venezolano conquistó al Monstruo de la Quinta Vergara y se llevó las gaviotas de plata y oro, en una noche que el público no olvidará fácilmente.

Su rutina estuvo llena de momentos destacados, pero uno de los más aplaudidos fue el emotivo homenaje al icónico programa chileno 31 Minutos. La emoción subió aún más cuando Rodrigo Salinas, figura del recordado programa de títeres que triunfó en toda Latinoamérica, se incorporó al show para acompañar al humorista en el escenario.

Si te perdiste la presentación o quieres revivirla, la rutina completa de Esteban Düch está disponible en Mega Go (ingresa a este link), la plataforma de streaming del canal, donde puedes verla cuando quieras y todas las veces que quieras.

¿Cómo ver el Festival de Viña 2026 en Mega Go?

Mega Go reúne en un solo lugar todas las presentaciones de artistas y humoristas del Festival de Viña del Mar 2026, por lo que es la opción ideal para no perderse ningún show del certamen, ya sea en vivo o en diferido. Para acceder, solo debes ingresar a megago.cl o descargar la aplicación en tu dispositivo móvil, disponible para iOS y Android.

Todo sobre Festival de Viña