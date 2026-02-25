Logo Mega

En coreano: El "Monstruo" cantó feliz cumpleaños a integrante de NMIXX en Viña 2026

El grupo surcoreano NMIXX deleitó esta noche a toda la Quinta Vergara con los grandes éxitos de su repertorio, incluyendo un cover de "Ponte Lokita" junto a Kidd Voodoo que fue uno de los momentos más celebrados de la noche en Viña 2026.

Antes de recibir las Gaviotas de Plata y Oro, Rafael Araneda recordó que una de las integrantes estaba de cumpleaños. El traductor se lo comunicó en coreano al grupo e inmediatamente Haewon salió al frente.

A partir de ahí, el "Monstruo" entonó el "cumpleaños feliz" en coreano, en un momento inédito en la historia del Festival de Viña del Mar.

