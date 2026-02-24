La gran ausente en el show de Pet Shop Boys: ¿Por qué el dúo británico no interpretó "Go West"?

24 feb. 2026 - 11:05 hrs.

Una presentación de lujo fue la que brindó Pet Shop Boys en lo que fue el número inaugural de la segunda noche del Festival de Viña del Mar. Pasadas las horas de su presentación, la banda británica solo suma elogios por lo que fue su puesta en escena.

Con un show lleno de nostalgia y cargado también por aspectos estéticos, la agrupación no solo hizo vibrar a su fanaticada, sino que también a la audiencia a quienes se encargaron de transportar al pasado.

Un show redondo que no tuvo fisuras y que estuvo cargado de clásicos que hicieron al grupo británico uno de los exponentes más importantes del electropop.

Pero si hay un aspecto que puede generar reparos en los seguidores fue la ausencia de uno de sus interpretaciones más icónicas: Go West.

¿Por qué Pet Shop Boys no tocó Go West?

La decisión de dejar afuera uno de sus éxitos más grandes tiene una respuesta legal. Pero antes de explicar cualquier cosa, es prudente aclarar que la letra de la pieza está relacionada con lo que sucedía por allá por los fines de los 80s, cuando el mundo aún se encontraba en plena Guerra Fría.

Esta canción pertenece, originalmente, a Village People y es reversionada con el sello del dúo británico. La explicación por la cual no se escuchó en la Quinta Vergara responde a temas de derechos de autor.

En concreto, el año 2024, en el margen de una gira, hicieron un documental con la canción, lo que provocó que se debían pagar más por tocarla, lo que finalmente no sucedió.

