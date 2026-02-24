Kast y tensión del Gobierno con Estados Unidos: "Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando"

24 feb. 2026 - 12:06 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Electo, José Antonio Kast, abordó la controversia entre el Gobierno de Gabriel Boric y Estados Unidos, marcada por la revocación de visas a funcionarios chilenos y los resquemores de Washington respecto del proyecto de cable submarino de fibra óptica entre Chile y China.

En un punto de prensa realizado durante la mañana de este martes en el frontis de la Oficina del Presidente Electo (OPE), Kast evitó referirse a medidas concretas, pero subrayó que el escenario internacional exige una revisión.

"Los temas internacionales los estamos viendo como corresponde, con las autoridades que van a ir asumiendo. Esto supera las posibilidades de una sola persona de tomar decisiones, y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando y se han ido aclarando en el tiempo", dijo.

"El área económica, sobre todo, es lo que hoy día más nos preocupa"

El mandatario electo destacó que su equipo ya trabaja en materias internacionales como parte del proceso de traspaso de Gobierno, y recalcó que las definiciones se adoptarán de manera institucional y en coordinación con las futuras autoridades.

Kast también puso énfasis en los desafíos internos, expresando que "no solamente estamos preocupados de los distintos temas que han generado expectativa a nivel nacional en todas las áreas, en el área económica, sobre todo, que es lo que hoy día más nos preocupa, de ver cómo enfrentar los desafíos que vienen con una situación fiscal compleja".

Consultado por decisiones recientes del Ejecutivo, como el decreto cancelado del Ministerio de Transportes por el cable con China, insistió en que la prioridad es asegurar un traspaso ordenado. "Estamos trabajando seriamente con cada uno de los ministros, que está recogiendo la información de sus pares que van a ir entregando. Esperamos que ese traspaso de información y de ministerios se haga correctamente y que toda la información sea traspasada de manera oportuna", cerró.

