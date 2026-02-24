SII clausura más de 200 malls chinos y aplica millonarias multas tras operativos en todo Chile

24 feb. 2026 - 08:32 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) desarrolló un plan regulador de controles en terreno y dos operativos masivos en todo Chile durante 2025, fiscalizando los denominados malls chinos en todo el país. Como resultado, se clausuraron más de 200 establecimientos.

Carolina Saravia, directora (s) del SII, explicó que los operativos permitieron identificar casos con mayor riesgo de incumplimiento tributario y priorizar fiscalizaciones más profundas. "Ya comenzamos análisis y procesos de control a más del 80% de los 1.188 malls chinos empadronados a septiembre de 2025, lo que confirma la importancia de controlar este tipo de comercios".

Se cursaron 332 infracciones y 229 clausuras

Desde enero hasta la primera semana de diciembre de 2025, el SII realizó 2.747 fiscalizaciones en terreno, verificando la emisión de boletas y vouchers, aplicando puntos fijos y empadronamientos. En estas actividades se cursaron 332 infracciones por no emitir documentos tributarios y 229 clausuras temporales, además de multas por más de $63?millones.

Los puntos fijos consisten en controles donde un equipo de fiscalizadores permanece en el establecimiento durante un tiempo determinado para verificar el comportamiento tributario del comercio. Los resultados muestran que la emisión de documentos aumentó durante el control y se mantuvo los cinco días siguientes, pero luego disminuyó a niveles previos, dejando en evidencia la necesidad de acciones permanentes de control.

"Los malls chinos requieren fiscalizaciones constantes para asegurar el cumplimiento tributario y generar un efecto ejemplarizador en otros comercios de similares características. Sin estas acciones, tienden a reducir la emisión de documentos, aumentando el riesgo de incumplimiento del IVA", concluyó Saravia.

