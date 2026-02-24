¿Cursas cuarto medio en 2026? Conoce el monto que entrega el Bono de Graduación de Enseñanza Media

24 feb. 2026 - 10:00 hrs.

El Bono de Graduación de Enseñanza Media es otro de los beneficios estatales que reconoce el esfuerzo académico de los estudiantes, destinado para mayores de 24 años.

Es una ayuda económica exclusiva para participantes de un programa de Chile Seguridades y Oportunidades, siempre que hayan obtenido la licencia de educación media y cumplan los requisitos de acceso.

¿Cuánto paga el Bono de Graduación de Enseñanza Media?

El Ministerio de Desarrollo Social (Mindeso) indica que la cantidad a entregar este año es de $73.048, los cuales se pagan por única vez y por depósito bancario a la CuentaRUT activa del beneficiario.

Si no tiene, el Estado solicita su apertura y la persona debe acudir a una sucursal de BancoEstado, con su cédula de identidad, para retirar el plástico y hacer el cobro. El plazo para realizar el trámite es de hasta 18 meses después del pago del bono.

Requisitos para recibir el Bono de Graduación de Enseñanza Media

La asignación se realiza a las personas que cumplan con las siguientes condiciones:

Participar individualmente o ser integrante de una familia que participe efectivamente de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Ser mayor de 24 años de edad al momento de haber terminado los estudios de cuarto medio, en una institución reconocida por el Ministerio de Educación.

Haber obtenido la Licencia de Enseñanza Media durante el período de participación efectiva en los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Todo sobre Bono Graduación Cuarto Medio