Álvaro Salas alaba show de Rodrigo Villegas, pero revela su gran anhelo para esta edición de Viña: "Lo echo de menos"
- Por Vicente Guzmán
La segunda noche del Festival de Viña del Mar estuvo marcada por la gran presentación de Rodrigo Villegas, que hizo reír a la Quinta Vergara y que se llevó la gaviota de plata y de oro.
Con una rutina dirigida al público adulto que fue a ver Pet Shop Boys, marcada por la música y las historias cotidianas, los asistentes disfrutaron con el humorista que triunfó por tercera vez en la Quinta Vergara.
Al respecto, Álvaro Salas comentó en 'Con Gusto a Viña' lo que fue la rutina de Villegas y valoró su presentación e historias, aunque reconoció que extrañaba que los humoristas cuenten chistes.
La crítica de Álvaro Salas al humor actual
Salas comentó que Villegas "entra al escenario y ya tiene ganado al público. Es muy simpático, tiene un carisma especial y lo que diga y haga le va a salir gracioso".
Sin embargo, el 'rey del chiste corto' lanzó una reflexión respecto al humor actual: "Lo que echo de menos yo es el contador de chistes. Los humoristas de hoy día hacen historias muy entretenidas y graciosas, pero son todas historias personales, no cuentan chistes. Hay pocos contadores de chistes".
"Yo me reí, me entretuve mucho (con Villegas), pero me pasa que no contó ningún chiste, solo historias muy personales, pero muy graciosas", añadió.
A pesar de ello, aseguró que su colega "superó la marca de años anteriores", cuando se presentó en 2017 y 2023.
