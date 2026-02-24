¿Quién es Jesse y quién es Joy? El dúo mexicano lo aclaró antes de su show en Viña 2026

24 feb. 2026 - 12:50 hrs.

El dúo mexicano Jesse & Joy será uno de los encargados de subir al escenario este martes en la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. En la antesala de su presentación, volvió a surgir una pregunta que cada cierto tiempo se instala en redes sociales y genera confusión entre el público: ¿quién es quién?

A días de su show en la Quinta Vergara, el tema reapareció durante la rueda de prensa previa a su presentación. Aunque el dúo ha explicado en distintas ocasiones el origen de sus nombres, todavía hay seguidores que se sorprenden al conocer sus verdaderas identidades.

¿Quién es Jesse y quién es Joy?

Para quienes aún mantienen la duda, el dúo está compuesto por Jesse Huerta, quien es el hombre del grupo, y Joy Huerta, la mujer del dúo.

Entre risas, Joy abordó nuevamente la confusión. “Jess y Joy son dos nombres que relativamente no son tan comunes, entonces no pasa nada. O sea, mientras nos digan Jess y Joy, los dos ya volteamos”, comentó.

La cantante incluso reconoció que hoy la situación se replica en su vida cotidiana. “Me pasa con mis dos hijos gatitos. Llega un punto en que se te olvidan los nombres y para hablarle a uno ya pasé por el nombre de los cuatro y hasta el de mi esposa”, agregó, manteniendo el tono distendido frente a la prensa.

Con la aclaración ya hecha, una vez más, los hermanos afinan los últimos detalles de su presentación en Viña del Mar, donde se reencontrarán con el público chileno en una de las noches más esperadas del certamen.

