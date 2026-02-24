Con traducción en vivo al español: Meganoticias transmitirá Cuenta Pública de Donald Trump en sus plataformas digitales

24 feb. 2026 - 14:09 hrs.

¿Qué pasó?

Una importante jornada se vivirá en Estados Unidos este martes 24 de febrero, ya que el Presidente Donald Trump entregará su primera Cuenta Pública desde que asumió su segundo período.

El mandatario deberá acudir al Congreso para comunicar los principales hitos de su gestión, así como sus próximas medidas que, según se anticipa, estarán enfocadas en economía, seguridad y migración, en un convulsionado contexto geopolítico.

Meganoticias transmitirá la Cuenta Pública de EEUU

Ante este relevante evento, Meganoticias tendrá una transmisión especial que comenzará a las 23:00 horas de Chile (21:00 horas en Washington D.C.).

A través del canal informativo Meganoticias Ahora y de nuestra señal en YouTube, podrás seguir minuto a minuto todos los pormenores de la Cuenta Pública de Donald Trump.

Se tratará de una transmisión en vivo, simultánea y completamente en español, a cargo del equipo del área Internacional de Meganoticias.

