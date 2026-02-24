Incluye prendas de verano e invierno: Implementan uniformes para reos de alta peligrosidad en cárcel de Concepción

24 feb. 2026 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo régimen comenzó a regir esta semana en el módulo de máxima seguridad del Complejo Penitenciario Biobío, en la ciudad de Concepción. Se trata de la implementación de uniformes especiales para 20 internos catalogados como de alta peligrosidad.

La medida apunta a reforzar el control interno dentro de los recintos penitenciarios. Así, se facilita la labor de Gendarmería, ya que permite diferenciar a los reos comunes de aquellos considerados más riesgosos, que cumplen condenas por crimen organizado y narcotráfico.

El nuevo sistema también implica algunas restricciones, como la salida al patio cronometrado, el recibimiento de encomiendas y las visitas a través de un vidrio.

Uniforme se compone de cuatro prendas

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, explicó que "son cuatro piezas de uniforme que se les entregan. Incluso, tienen un proceso separado de lavandería, para que estos no puedan juntarse con el resto de la población".

"Tiene también una rigurosidad en cuanto al reemplazo de estas prendas. No hay nada más fuerte en este caso que decir 'usted, va a usar un uniforme que lo va a separar de la población penal'", agregó la autoridad de Gobierno.

Por su parte, el director nacional de Gendarmería de Chile, Rubén Pérez, indicó que los uniformes se componen de varias prendas: "Tenemos pantalón tipo jeans, polera, short y polar. Y de cara a la época invernal... una parca, una casaca más gruesa, resistente, que permite una mayor tolerancia al frío".

Pérez añadió que de momento no ha existido resistencia a la medida, tanto en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad en Santiago, "que era una experiencia inédita durante el año 2025, y luego Antofagasta, hoy Concepción, sin conflictividad de parte de la población", expuso.