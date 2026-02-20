Nuevo reo liberado por "error administrativo": Se entregó al día siguiente

20 feb. 2026 - 12:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo caso de un interno liberado por error se registró esta semana, esta vez en la comuna de Temuco, capital de la región de La Araucanía.

La situación ocurrió el lunes en el Juzgado de Garantía, donde se realizó una audiencia telemática con un hombre que se encontraba cumpliendo prisión preventiva por una causa por tráfico de drogas en la cárcel de la ciudad.

¿Por qué quedó en libertad?

Durante la instancia se produjo una equivocación en la individualización del imputado. En ese contexto, el tribunal modificó la máxima medida cautelar y ordenó su libertad, instrucción que fue acatada por Gendarmería.

Posteriormente, el juzgado advirtió el error y emitió una nueva orden de detención. Esta ya fue cumplida, porque al día siguiente el involucrado se presentó voluntariamente para entregarse.

Juzgado de Garantía reconoció error administrativo

Desde el juzgado confirmaron que se trató de una equivocación administrativa y anunciaron el inicio de una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.

En tanto, desde Gendarmería emitieron un comunicado señalando que "el Juzgado de Garantía de Temuco emitió una orden de libertad para un imputado recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la misma ciudad, la cual se cumplió una vez validada y notificada".

"Sin embargo, el 17 de febrero, el tribunal ordenó la presentación del imputado, emitiendo orden de detención por "error administrativo en la dictación de la resolución judicial del tribunal competente". Ante dicha situación, la Dirección Regional de Gendarmería de Chile, Región de La Araucanía, solicitó una reunión con la Corte de Apelaciones de Temuco para abordar, entre otras temáticas, lo relativo a las órdenes de libertad. De igual forma, se instruyó un sumario administrativo para colaborar con el esclarecimiento de los hechos", agregaron.

Desde la institución aseguraron que "hemos fortalecido los protocolos vigentes respecto del otorgamiento de libertades, con el fin de evitar errores inaceptables en dicho proceso. En ese sentido, se han reiterado las instrucciones al personal institucional de actuar con prolijidad en el desempeño de sus funciones, en especial a quienes gestionan libertades de personas bajo custodia institucional, quienes, en esta materia, deben dar estricto cumplimiento a los"principios de doble control y responsabilidad".

