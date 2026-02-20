Seguro para el acompañamiento de niños y niñas afectados por una condición grave de salud: ¿Qué padres pueden acceder?

20 feb. 2026 - 14:00 hrs.

El Estado garantiza la unión de padres e hijos en momentos difíciles a través de diferentes mecanismos, como el seguro para el acompañamiento de niños y niñas afectados por una condición grave de salud, también conocido como Ley SANNA.

Consiste en un seguro obligatorio que permite al progenitor faltar al trabajo por un tiempo para cuidar al hijo afectado por un diagnóstico grave, mientras recibe un beneficio que reemplaza total o parcialmente el sueldo, según ChileAtiende.

¿Qué padres pueden hacer uso de la Ley SANNA?

Los padres de un menor afectado por una condición grave podrán acceder en los siguientes casos y tiempos de presentación de solicitud:

Trabajadores dependientes (públicos y privados): si tienen una relación laboral vigente y registran al menos ocho cotizaciones previsionales en los últimos 24 meses (las tres últimas cotizaciones deben ser continuas). Tiene dos días hábiles para solicitar al empleador desde el inicio del reposo.

Trabajadores independientes: si cuentan con 12 cotizaciones en los últimos 24 meses (las cinco últimas continuas) y están al día con los pagos previsionales. Debe solicitarla dentro de los tres días hábiles posteriores ante la COMPIN.

Temporalmente cesantes: si tienen 12 meses o más de afiliación al sistema previsional y registran al menos ocho cotizaciones en los últimos 24 meses. Se solicita dentro de los siguientes dos días hábiles ante la COMPIN.

Diagnósticos que cubre la Ley SANNA

El tiempo de ausencia que permite la normativa puede variar conforme a la enfermedad:

Cáncer: admite un permiso de hasta 180 días en un período de 12 meses. Aplica para hijos mayores de un año hasta los 18 años.

Trasplante de órgano sólido y progenitores hematopoyéticos: permiso de hasta 180 días respecto del mismo diagnóstico. Aplica para hijos mayores de un año hasta los 18 años.

Fase o estado terminal de la vida: el permiso se extiende hasta el fallecimiento del hijo. Aplica para hijos mayores de un año hasta los 18 años.

Accidente grave con riesgo de muerte o secuela funcional severa: hasta 45 días contados después de la primera licencia. Aplica para hijos de hasta 15 años.

Enfermedad grave que requiera hospitalización en UCI o UTI: hasta por 15 días. Aplica para hijos de hasta cinco años.

Para aplicarla se necesita un formulario de licencia médica SANNA, informe complementario SANNA y certificaciones específicas de la patología, como certificado de la Coordinadora Nacional de Trasplante, informe de director médico en fase terminal, entre otros.

