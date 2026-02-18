Reajuste sector público: ¿Cuánto subirán los salarios en junio de 2026?

18 feb. 2026 - 07:00 hrs.

Con la publicación de la Ley N° 21.806 en el Diario Oficial, los empleados del sector público registrarán un aumento salarial en 2026. Este paso cierra la negociación anual y define los nuevos montos de sueldos y beneficios para dichos trabajadores.

El objetivo es proteger el poder de compra de los empleados ante la inflación. El reajuste no será en una sola cuota, sino que se dividirá en dos instancias durante el primer semestre para completar el porcentaje total del alza aprobada por el Congreso.

Fecha de aumento salarial en el sector público

La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) detalló que el alza total será de un 3,4%, cifra que se desglosa en dos momentos. El primero es un aumento del 2% retroactivo desde diciembre de 2025, lo que significa que los próximos pagos incluirán el dinero adeudado desde esa fecha.

La segunda parte del reajuste se concretará recién a mitad de año para cerrar el ciclo de incrementos. A partir de junio de 2026, se sumará el 1,4% restante a las remuneraciones mensuales, completando así la totalidad del acuerdo.

Además, la normativa asegura la entrega de beneficios adicionales para el personal, como el pago de aguinaldos y del Bono de Término de Conflicto, de manera que estos recursos sigan siendo parte del ingreso anual de los trabajadores estatales.

Finalmente, la ley establece reglas sobre la modalidad laboral y posterga el teletrabajo en las oficinas estatales, ya que se decidió que esta forma de operar será revisada nuevamente en marzo de 2027.

