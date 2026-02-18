Temblor afecta a la zona norte: ¿Cuál es la magnitud y el epicentro del sismo?

18 feb. 2026 - 07:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,0 se registró durante la mañana de este miércoles en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 7:12 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 50 kilómetros al noroeste de Quillagua, a 57 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

