Temblor se percibe en la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
La noche de este lunes, a las 22:57 horas, un temblor de magnitud 3.7 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 44 km al noreste de Pica, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 112 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
Leer más de
Notas relacionadas
- Fenómeno se presentará esta misma jornada: Meteorología emite alerta de tormentas eléctricas para zonas de tres regiones
- Meteorología emite alerta por tormentas eléctricas en varias regiones y aviso por viento de hasta 50 km/h en una zona
- Declaran prescripción de las multas que debía pagar padre de niño con leucemia y revocan orden de detención en su contra