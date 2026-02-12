Declaran prescripción de las multas que debía pagar padre de niño con leucemia y revocan orden de detención en su contra

12 feb. 2026 - 18:06 hrs.

El Juzgado de Garantía de Iquique dejó sin efecto una orden de detención que pesaba sobre un hombre que cumple un rol activo como cuidador de su hijo menor de edad, quien enfrenta una grave condición de salud y requiere acompañamiento permanente durante su tratamiento médico.

La situación se originó luego de que el propio usuario tomara contacto con su defensa al enterarse de que existía una orden de aprehensión vigente en su contra. Esta había sido decretada tras una audiencia a la que no pudo asistir y contemplaba la sustitución de multas impagas por días de privación de libertad.

De concretarse esa medida, su ingreso a un recinto penal habría afectado directamente el cuidado del niño, quien se encuentra en tratamiento de alta complejidad fuera de la región debido a una leucemia. El padre mantiene responsabilidades permanentes en ese proceso médico.

Situación de vulnerabilidad

Ante este escenario, el equipo especializado en ejecución penal y aplicación de la Ley N° 18.216 de la Defensoría Regional de Tarapacá recopiló antecedentes sociales, familiares y humanitarios. La información presentada dio cuenta de una situación de especial vulnerabilidad, vinculada tanto al rol de cuidador asumido por el padre como a las dificultades económicas derivadas del tratamiento.

Con esos antecedentes sobre la mesa, el tribunal acogió la solicitud de plano, dejó sin efecto la orden de detención previamente decretada y declaró prescritas las multas pendientes. La resolución se adoptó sin necesidad de una nueva citación a audiencia.

¿Qué dijo la defensa?

El Defensor Regional de Tarapacá, Gabriel Carrión Calderón, sostuvo que “la ausencia de una línea de defensa especializada en casos de penas sustitutivas expone a personas que no debieran estar privadas de su libertad a ser ingresadas a recintos penales, frustrando procesos de reinserción o, como sucedió en este caso, a vulnerar derechos de personas que dependen de la presencia permanente del penado. El trabajo sobre casos de penas sustitutivas ya fue explorado en su momento por esta Defensoría Regional con excelentes resultados, pero tuvo que interrumpirse por falta de recursos”.

La decisión del tribunal priorizó una resolución proporcional y ajustada al contexto particular del caso, considerando los antecedentes presentados y el impacto que habría tenido la privación de libertad en el entorno familiar del usuario.