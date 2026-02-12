Prohibición de celulares en colegios: ¿Cuándo comienza a regir la medida?

12 feb. 2026 - 18:28 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana el Ministerio de Educación publicó en el Diario Oficial la nueva ley que prohíbe el uso de celulares en establecimientos educacionales de enseñanza parvularia, básica y media.

Ya estando ad portas de un nuevo año escolar, la normativa fijó la fecha de aplicación, en qué momento se puede utilizar el celular y las excepciones de la ley.

¿Desde cuándo comienza a regir la medida?

La prohibición de celulares en colegios comenzará a regir este año, según indicó la cartera de Educación en la publicación, pero se implementará un plazo para que los establecimientos se adapten al reglamento.

Oficialmente, deberá aplicarse desde el próximo mes de marzo, junto con el inicio del año escolar 2026. Sin embargo, detallaron que tendrán un plazo hasta el 30 de junio para dar tiempo a la modificación de los lineamientos, normas y reglas del colegio.

¿En qué momento está prohibido usar celular?

En el artículo 10 de la ley, se señalan todas las excepciones de cuándo sí se podrá respetar y utilizar el uso de teléfonos en salas de clase.

En ellas están:

Si el estudiante presenta necesidades educativas especiales respecto de las cuales el uso adecuado de estos dispositivos móviles se considera como una ayuda técnica al servicio de sus aprendizajes.*

Si existe una situación de emergencia, desastre o catástrofe.

Si el estudiante presenta una enfermedad o condición de salud, diagnosticada por un médico, que requiera monitoreo periódico a través de dispositivos móviles.*

Si la utilización de estos dispositivos móviles es útil para la enseñanza en función de la naturaleza de la actividad curricular o extracurricular en los establecimientos educacionales que imparten educación básica o media.

Si el padre, madre o apoderado lo solicita fundadamente y de forma temporal, solo por razones de seguridad personal o familiar del estudiante.

* En los casos que se relacionan con necesidades especiales o condición de salud del alumno, deberá ser acreditado por el padre, madre, tutor o apoderado por medio de un certificado emitido por un profesional competente que acredite la situación.

¿Las mismas medidas aplican para la enseñanza media?

Según el Ministerio de Educación, se detalla que "los reglamentos de los establecimientos educacionales podrán disponer espacios, horarios o actividades específicas en que la utilización de dispositivos móviles esté autorizada".