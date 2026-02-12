Querido periodista de la Región de Magallanes sufrió infarto: Se encuentra estable y bajo observación médica

12 feb. 2026 - 19:24 hrs.

¿Qué pasó?

El medio regional televisivo, ITV Patagonia informó a través de un comunicado en su perfil oficial de Instagram, que el reconocido periodista Patricio Mladinic Centurione, sufrió un infarto la jornada de este martes. Fue trasladado de emergencia al servicio de urgencias de la Clínica Red Salud Magallanes.

El conductor de ITV Noticias recibió las primeras atenciones médicas y posteriormente fue llevado al Hospital Clínico de Magallanes, donde permanece estable y bajo observación profesional.

La acción ante la emergencia fue rápida y oportuna, lo que permitió que el equipo médico estabilizara a Patricio. Según informó la familia, como parte del proceso de recuperación, los especialistas continúan realizando exámenes y lo mantienen hospitalizado en la UTI con ventilación no invasiva.

Numerosas muestras de cariño

La noticia causó preocupación en su audiencia y fueron muchas las muestras de cariño por parte de colegas y usuarios en redes sociales. "Que te recuperes pronto, patito" y "que bueno que se encuentre bien. Es tan buen comunicador", fueron algunos de los mensajes que le dedicaron al periodista.

Familiares agradecieron el apoyo y la preocupación. Para ellos ha sido una motivación ante el difícil momento que atraviesan. "En nombre de Patricio y de toda nuestra familia, agradecemos profundamente cada, mensaje, oración y muestra de apoyo. Les estaremos informando cómo continúa", expresaron en un comunicado.

ITV Patagonia, por su parte, expresó que darán a conocer cualquier actualización en su evolución y confían en que el comunicador regrese pronto a sus funciones y se reencuentre con su audiencia a través de la pantalla.

Patricio Mladinic Centurione es una figura emblemática que ha marcado generaciones en el mundo de las comunicaciones en la zona austral del país. Hace un mes fue reconocido por el Gobierno de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, por cumplir 50 años de carrera ininterrumpida en los medios de comunicación.

