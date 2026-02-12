Asskha Sumathra: Conoce quién es, su edad y su camino al Festival de Viña 2026

12 feb. 2026 - 18:33 hrs.

Oscar Guzmán es enfermero de profesión y conocido artísticamente en el mundo del drag queen y el stand up como Asskha Sumathra. El pasado diciembre se coronó como la ganadora del programa Coliseo y obtuvo un lugar en el bloque humorístico la cuarta noche de Viña 2026.

Sus rutinas abordan temas vinculados a la comunidad LGBTQIA+ y hace humor con la cotidianidad de su vida profesional dentro y fuera del transformismo.

¿Quién es Asskha Sumathra?

Asskha tiene 46 años de edad y ha participado en diversos programas vinculados al transformismo como "La reina del café concert" en 2017, "El circo de la Botota y sus amigas" en 2018 y el reality "Amigas y Rivales".

Tras vencer a 63 comediantes en el programa Coliseo, la participación de Asskha Sumathra en Viña 2026 no sólo será su debut, sino que, al ser la primera transformista en una edición del festival, marcará un hito en la historia festivalera y del transformismo chileno.

