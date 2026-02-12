Temblor de magnitud 6,1 se percibe en Santiago y en otras regiones de la zona central de Chile
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este jueves se registró un sismo de magnitud 6,1 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 10:34 horas.
El temblor también fue percibido en otras regiones de la zona central, como en Valparaíso y la Región Metropolitana.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, a 54 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Descartan tsunami
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del temblor.
"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indica el boletín del SHOA.
