Temblor de magnitud 6,1 se percibe en Santiago y en otras regiones de la zona central de Chile

12 feb. 2026 - 10:37 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves se registró un sismo de magnitud 6,1 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 10:34 horas.

El temblor también fue percibido en otras regiones de la zona central, como en Valparaíso y la Región Metropolitana.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, a 54 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

Descartan tsunami

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del temblor.

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indica el boletín del SHOA.