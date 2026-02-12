PriceSmart llega a Chile con sistema de membresía: ¿Cómo funciona el método en la nueva cadena de supermercados?

12 feb. 2026 - 11:45 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana, fuentes del comercio aseguraron que la cadena de supermercados PriceSmart llegará a Chile para abrir dos sucursales en Las Condes y Peñalolén.

Sin embargo, a diferencia de otras firmas comerciales tradicionales, el sistema para comprar en la compañía estadounidense es a través de membresías.

PriceSmart debutará próximamente en el país y, a pesar de que aún no revela el modelo de operación que aplicará en territorio nacional, acá te contamos cómo funciona el sistema de membresía para comprar en Estados Unidos y otros países de la región.

¿Cómo funciona la membresía de PriceSmart?

En todos los países donde está presente, PriceSmart opera con un sistema de membresía para poder ingresar y comprar productos y servicios. El pago es anual y va desde los US$40 a los US$80, equivalentes en Chile a $34.148 y $68.296.

¿A qué puedo acceder adquiriendo la membresía? Los socios pueden acceder a tiendas y galpones, con precios similares o cercanos al "precio costo" y un surtido orientado a compras al por mayor.

PriceSmart está en el mercado como un "club integral", es decir, es un supermercado que abarca la mayor cantidad de productos y servicios que un centro comercial podría tener. Desde congelados, panadería, frutas, verduras, carnes, hasta electrodomésticos, tecnología, exámenes visuales y servicio automotriz, entre otros.

