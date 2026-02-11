PriceSmart define sus dos primeras ubicaciones en Chile: Estas serán las comunas elegidas

11 feb. 2026 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

A mediados de 2025, la compañía estadounidense PriceSmart confirmó que Chile figuraba entre sus mercados prioritarios para expandir su modelo de grandes almacenes basados en membresías, un formato que recuerda al popular Costco.

Hoy, la firma está a un paso de debutar oficialmente en el país tras conformar su equipo local y definir las zonas donde levantará sus primeros establecimientos.

¿Dónde estarán ubicados?

El CEO de PriceSmart, David Price, informó que las primeras sucursales en Chile ya tienen ubicación definida. Durante la conferencia trimestral del pasado 8 de enero, el ejecutivo anunció que la compañía firmó acuerdos para instalarse en dos puntos estratégicos, aunque sin detallar aún las fechas de apertura.

Según Diario Financiero, ambas locaciones estarán en la Región Metropolitana: Las Condes y Peñalolén.

En Las Condes, PriceSmart afina los últimos detalles para operar en el Mall Plaza Los Dominicos, donde ocuparían un espacio actualmente en proceso de formalización.

En el caso de Peñalolén, la tienda tendrá un formato “stand alone”, es decir, estará fuera de un centro comercial y funcionará como un centro independiente.

¿Cómo funciona PriceSmart?

PriceSmart opera bajo un modelo poco común en Chile: los clubes de membresía. Tal como se indicó inicialmente, la cadena funciona con una suscripción anual que va entre 40 y 80 dólares (equivalentes a $34.148 y $68.296).

Los socios pueden acceder a tiendas tipo galpón, con precios cercanos a los de fábrica y un surtido orientado a compras al por mayor. Entre ellos destacan frutas, verduras, carnes y otros productos frescos, además de artículos para el hogar, tecnología y electrodomésticos.

Pero no solo se limita a productos. PriceSmart ofrece también servicios complementarios, como óptica, farmacia y atención auditiva, pensados para consolidar su propuesta de “club integral” para los consumidores.

