Con productos desde los mil pesos: Reconocida multitienda comienza remate final

11 feb. 2026 - 12:41 hrs.

¿Qué pasó?

La reconocida multitenda Fashions Park anunció a través de sus redes sociales que entraban en remate final. La oferta incluía miles de productos con precios que iniciaban en los mil pesos.

Cabe destacar que los descuentos aplican términos y condiciones: Válido sólo por compras en tiendas y hasta agotar stock.

La multitienda es conocida por sus precios bajos en prendas de vestir, pero además, es habitual que durante el año realice este tipo de eventos con remate final en ciertos productos o toda la tienda; descuentos por cambio de temporada y el popular 2x1.

Productos en mil pesos

Algunas de las prendas que se pueden adquirir por solo mil pesos incluyen vestuario de mujer, hombres e infantil y van desde poleras, tops y vestidos cortos de verano, hasta ropa interior.

El remate es válido solo para compras en tiendas, sin embargo, hay despacho gratis en la Región Metropolitana por compras por internet sobre los 29.990$

