Ahorra hasta $200 por litro: Estos son los descuentos en bencina durante febrero

04 feb. 2026 - 14:00 hrs.

Aún queda todo febrero para que los chilenos y chilenas disfruten de las vacaciones de verano y de todos los panoramas que se pueden realizar en la época estival.

A raíz de lo anterior, muchos se preguntan por el precio de las bencinas, considerando que en algunas ocasiones los traslados suelen durar muchas horas.

Los principales descuentos en bencina para febrero

Los descuentos en combustible son una buena noticia para las familias que buscan ahorrar y cuidar su bolsillo. A continuación, revisa todas las promociones disponibles en febrero y sus requisitos de pago para acceder a ellas.

Lunes

Copec: (App Copec + Cencosud Scotiabank) $100 de descuento por litro pagando con tarjetas Cencosud Scotiabank.

Aramco: obtén $150 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito Banco Consorcio a través de las App Aramco Estaciones (tope de $10.000). Si usas la tarjeta física, tienes $100 de rebaja y tope de $8.000 de ahorro.

Copec: Si tienes Jumbo Prime, obtienes $100 de descuento por litro. Tope de 100 litros.

Martes

Copec: $100 de descuento por litro de combustible al pagar con las tarjetas de crédito Mastercard Clásica, Gold y Black del Banco Internacional, asociadas a la App Copec.

Shell: $100 de descuento por litro de combustible al pagar con la App Micopiloto con tarjeta Líder BCI. Límite de $4.000 por carga, un uso diario y máximo dos al mes.

Aramco: $50 de descuento por litro de combustible al pagar con la tarjeta de prepago Mercado Pago a través de la App Aramco. Tope de $5.000 mensuales.

Miércoles

Shell: $15 de descuento por litro de combustible al ingresar el código promocional "MIDCTO" en la App Micopiloto de Shell. Se puede usar una vez al día, con tope de 70 litros por carga.

Copec: hasta $100 de descuento por litro al pagar con las tarjetas de crédito Visa Scotiabank en la App Copec. Los beneficios son de $25 de rebaja para clientes Platinum y Gold, $50 para Signature, $75 para Infinite y $100 para Singular.

Aramco: hasta $150 de descuento por cada litro de combustible al pagar con tarjeta de crédito o débito del Banco Ripley en Aramco. Tope de $8.000 de rebaja al mes.

Jueves

Aramco: $200 de descuento por litro de combustible con la tarjeta de crédito ABC Visa en la App Aramco Estaciones. El tope es de $10.000 al mes y al pagar con la tarjeta física el ahorro es de $150 por litro.

Copec: $100 de descuento por litro en bencinas de 93, 95 y 97 octágonos al pagar con las tarjetas de crédito Coopeauch en la App Copec.

Copec: $100 de descuento al pagar con tarjetas de crédito Bci a través de la app Copec. Beneficio se aplica como cashback del programa BciPlus.

Viernes

Apps de Shell, Copec y Aramco: entre $50 y $300 de cashback por litro de combustible según campaña personalizada por cada usuario. Tope de $4.000 por carga y solamente dos usos al mes.

Copec: Los clientes que paguen desde Rutpay de BancoEstado recibirán $100 de descuento por cada litro de combustible en Copec. La promoción está disponible en las sucursales habilitadas para recibir este tipo de pagos y tiene un tope de 50 litros por cada carga.

Sábado

Copec: al pagar con la tarjeta de crédito MACHBANK, a través de la App Copec, puedes conseguir $100 de ahorro por cada litro de combustible.

Aramco: $150 de descuento por litro de combustible pagando con la tarjeta de crédito SBpay Visa por medio de la App Aramco Estaciones. El tope es de $10.000 y quienes paguen con la tarjeta física tendrán $100 de rebaja por litro.

Domingo

Copec: $100 de rebaja por litro de combustible al pagar en la App Copec con la tarjeta de crédito Limitless del Banco BICE.

Shell: $100 de descuento al pagar con la tarjeta de crédito Security. La oferta es válida para un uso al mes y tiene un tope de $5.000 de ahorro.

Aramco: $150 de descuento por litro de combustible pagando con tarjeta Spin en la App Aramco. Tope de $10.000 al mes.

