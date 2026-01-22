Este es el precio de las bencinas a partir de este jueves: ¿Subieron o bajaron?

22 en. 2026 - 08:46 hrs.

¿Qué pasó?

Con la llegada de las vacaciones de verano, una de las interrogantes que tiene la mayoría de los conductores es saber el precio de las bencinas, considerando los largos trayectos que suelen realizar en la época estival.

Como es de costumbre, la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) publicó la tarde del miércoles su Informe Semanal de Precios para los Combustibles en Chile, en el que se detallan las variaciones que tendrán los combustibles a partir de este jueves.

¿Qué precio tendrán los combustibles a partir de este jueves?

De acuerdo con lo que comunicó ENAP, las variaciones son las siguientes:

Gasolina de 93 octanos: -$24,3 por litro.

Gasolina de 97 octanos: -$24,3 por litro.

Diésel: -$18,1 por litro.

Gas licuado de uso vehicular: $0,0 por litro.

Kerosene: +$9,3 por litro.

Es importante recordar que las gasolinas sufren modificaciones en su valor cada tres semanas, mientras que la parafina varía cada jueves.

Respecto a la variación de los precios de los combustibles, desde la empresa recalcaron que "ENAP no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que ENAP determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo".

Todo sobre Precio bencina