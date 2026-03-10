Los hombres más ricos del mundo: de los autos eléctricos a las redes sociales, los imperios detrás de las mayores fortunas

10 mar. 2026 - 18:15 hrs.

El mundo tiene hoy 3.428 personas con fortunas superiores a los mil millones de dólares, 400 más que hace apenas un año. Entre todos ellos acumulan 20,1 billones de dólares, según el ranking anual de la revista Forbes publicado este martes.

Pero en la cima de esa pirámide, una figura se desprende del resto con una ventaja difícil de imaginar: Elon Musk, el hombre que está a punto de convertirse en el primer billonario de la historia.

Elon Musk: el dueño del futuro (y de casi todo lo demás)

Con un patrimonio estimado en 839.000 millones de dólares -más del doble que hace un año, cuando ya era el más rico del mundo con 342.000 millones- Musk es una categoría aparte. Es el primer ser humano en superar la barrera de los 800.000 millones y, a este ritmo, el billón está a la vuelta de la esquina.

¿De dónde viene tanta riqueza? De un portafolio de empresas que apuntan, cada una a su manera, a redefinir el futuro. Musk es el principal accionista de Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos que también apuesta fuerte por la conducción autónoma y la inteligencia artificial. Es dueño de SpaceX, la compañía aeroespacial privada más avanzada del mundo. Controla X, la red social antes conocida como Twitter. Y lidera xAI, su propia empresa de inteligencia artificial.

Sin embargo, no todos los expertos compran la cifra al pie de la letra. David Kirsch, de la Universidad de Maryland, advierte que la fortuna de Musk es "altamente especulativa", ya que gran parte depende del valor de acciones en bolsa. "Si se midieran los activos reales, podrían ser un tercio de eso", señaló, describiendo la cifra como "asombrosa" y un poco "irreal".

El 2025 fue un año turbulento para Tesla: las acciones se desplomaron en el segundo trimestre en medio de boicots de consumidores por el respaldo de Musk a Donald Trump, pero se recuperaron en la segunda mitad del año tras su salida de la administración. En noviembre, los accionistas aprobaron un paquete de compensación para el empresario de hasta 1 billón de dólares si Tesla cumple sus metas de producción y valoración, lo que elevaría su participación en la compañía al 25%.

Larry Page y Sergey Brin: los padres de Google

En el segundo y tercer lugar del ranking se ubican los cofundadores de Google, Larry Page (257.000 millones) y Sergey Brin (237.000 millones), quienes construyeron el motor de búsqueda más usado del planeta y lo transformaron en Alphabet, un gigante tecnológico con tentáculos en publicidad digital, computación en la nube, inteligencia artificial y tecnología de salud.

Pese a haberse alejado de la gestión diaria de la empresa, sus participaciones accionarias los mantienen en lo más alto del mundo. Musk tiene más del triple del patrimonio de cada uno de ellos.

Jeff Bezos: el hombre que reinventó el comercio

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ocupa el cuarto lugar con 224.000 millones de dólares. Aunque ya no dirige la empresa que creó, su riqueza sigue siendo colosal. Amazon es hoy mucho más que una tienda en línea: domina la computación en la nube a través de AWS, lidera el mercado del comercio electrónico global y opera en sectores tan diversos como la logística, el entretenimiento con Prime Video y la inteligencia artificial.

Mark Zuckerberg: el arquitecto de las redes sociales

Cierra el top cinco Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, con 222.000 millones de dólares. El joven que creó Facebook desde su dormitorio universitario controla hoy el ecosistema de redes sociales más grande del mundo, que incluye Instagram y WhatsApp, además de apostar con fuerza por la realidad aumentada y la inteligencia artificial generativa.

Trump, el político que también escala en la lista

Una figura que no es exactamente un empresario tecnológico, pero que igual avanza en el ranking, es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien subió del puesto 700 al 645 con una fortuna estimada de 6.500 millones de dólares, 1.400 millones más que el año anterior. Forbes atribuye parte de ese aumento al impulso de las criptomonedas que ha promocionado y a un fallo judicial que anuló una multa de 518 millones en su contra. "El segundo mandato de Trump ha resultado hasta ahora muy rentable para él", destacó la publicación.

Lo que el ranking de este año deja en claro es que las mayores fortunas del planeta ya no se construyen sobre petróleo ni sobre fábricas tradicionales, sino sobre datos, algoritmos, cohetes y plataformas digitales. El poder económico del siglo XXI tiene nombre y apellido tecnológico.