Tras recibir críticas y darse una segunda oportunidad: Eskarcita confirmó el fin de su relación amorosa con Julitroz

10 mar. 2026 - 19:30 hrs.

La chica reality Scarlette Gálvez, más conocida popularmente como Eskarcita, confirmó a través de redes sociales que su relación con el streamer e influencer Gastón "Julitroz" Guerrero ya no va más.

Hace algunas semanas, Gálvez y Guerrero enfrentaron una serie de críticas por parte de "haters" que los criticaban por estar juntos, luego de que la también influencer terminara con él antes de entrar a un reality show, donde días después entabló una nueva relación.

La confirmación del quiebre

Durante una dinámica en su Instagram, a Eskarcita se le preguntó acerca de su relación con el streamer, y fue ella misma quien decidió poner fin a los rumores que circulaban durante el principio de esta semana.

"¿Estás soltera? ¿Ya no siguen con Julio?", fue la pregunta que recibió y respondió en sus historias: "Sí, hace un tiempo que decidimos separar nuestros caminos", escribió en un fondo negro.

Además, transparentó que la decisión fue "en buenos términos" y que estaba agradecida de todo lo que vivió junto a Julitroz, pero no se refirió al motivo por el cual terminaron.

Mira la historia de Eskarcita: