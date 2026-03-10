"En ambos asumo la responsabilidad": Presidente Boric hace mea culpa sobre caso Monsalve y fallida compra de casa Allende

10 mar. 2026 - 21:17 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, se dirigió este martes al país por última vez como mandatario en ejercicio antes de traspasar el mando a José Antonio Kast. Durante su discurso, el cual fue transmitido en vivo en cadena nacional, el Jefe de Estado destacó los hitos de su periodo en La Moneda y abordo también lo que llamó sus "errores".

Tras enumerar el éxito de proyectos como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el histórico aumento del salario mínimo y la Ley Papito Corazón, el Presidente señaló: "También hubo errores que no puedo desconocer y ya habrá tiempo para revisarlos con calma y sacar las lecciones que correspondan".

"Asumo la responsabilidad"

Inmediatamente, el mandatario sentenció: "Pienso especialmente en el manejo del caso Monsalve y en el proceso frustrado de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. En ambos asumo la responsabilidad".

Tras realizar este contraste con los que, junto al denominado Caso Fundaciones -el cual no fue mencionado en su discurso- son seguramente los escándalos más mediáticos que marcaron su paso por La Moneda, el jefe de Estado hizo un llamado a no salpicar estos traspiés al legado del Estado.

"Sepan que las políticas que se han impulsado en favor de la mujer y la equidad de género durante nuestro Gobierno seguirán y quedarán para todas las chilenas durante mucho tiempo", reafirmó en relación a los cuestionamientos que levantó el control de la denuncia por delitos sexuales en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

De igual forma, el mandatario declaró que "la dignidad del expresidente (Salvador Allende) no se mancha por los errores que yo pueda haber cometido".