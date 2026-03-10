Abre primer gimnasio en Chile sin contratos ni mensualidades: ¿Cómo funciona y cuánto cuesta?

10 mar. 2026 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo modelo de negocios llega a Chile con la aparición de Neo Plex, el primer gimnasio del país en el que pagarás solo por lo que usas, sin tener que firmar contratos, matrículas o mensualidades.

El proyecto es liderado por el Grupo Wellness, que promete precios dinámicos que varían por el día y la hora a la que acudas al recinto, solucionando un problema habitual en los gimnasios: contratos que comprometen pagos de servicios que terminan no usándose por estar copados.

¿Cuánto cuesta Neo Plex?

Según detalló la empresa, pagarás una tarifa cada vez que ingreses al recinto, sin ningún compromiso o contrato de permanencia. Los precios son variables y dependen de la fecha y hora a la que acudas.

Es decir, los valores operan en función de la ocupación que tenga el recinto en el momento en que vayas, pero los "precios referenciales irán desde los 2 mil hasta los 6 mil pesos, aproximadamente", señalaron.

Por ejemplo, si vas un lunes a las 3 de la tarde, el precio de entrada podría ser de $2.000, pero si vas un sábado a las 10 de la mañana, el valor podría ser de $6.000.

Felipe Apablaza, CEO y Fundador del Grupo Wellness, comentó que "el compromiso es que solo se pagará lo que se usa y que nunca estará sobrepasada su capacidad, ya que cuando se llegue al límite establecido no se venderán más ingresos. Y, gracias a esto, no habrá grandes pérdidas de tiempo esperando poder usar una máquina, como suele ocurrir en muchos gimnasios".

¿Cómo funciona el gimnasio?

Para ingresar al gimnasio, solo deberás descargar la aplicación gratuita "Neo Plex" desde Google Play o App Store. Tienes que registrarte, pagar la tarifa del momento en el servicio que se quiere usar y obtener el código QR, el que será escaneado en la entrada de cada sucursal y en los diferentes sectores del gimnasio.

"Esta aplicación también ofrece una variedad de servicios en línea, tales como planes personalizados para entrenamientos en casa o gimnasios a través de videos, planes nutricionales ajustados a las necesidades individuales, entre otras. Además, cada sucursal del gimnasio incluye servicios que van más allá del negocio principal, que van desde cafeterías, co-works, estudio para podcast, salas de DJ”, explicó Apablaza.

De momento, la compañía no informó la ubicación de su nuevo gimnasio, pero afirmaron que pretenden abrir al menos cuatro sucursales en el corto plazo, lo que implicará una inversión de US$4 millones. También, abrirán dos gimnasios en España, dos en Argentina y dos en México.

