Mall CasaCostanera ampliará su oferta con la inauguración y reapertura de once nuevas tiendas: Estas son las marcas

10 mar. 2026 - 13:48 hrs.

¿Qué pasó?

El centro comercial Casa Costanera ubicado en la comuna de Vitacura ampliará la oferta para sus clientes con la incorporación de nuevas marcas a sus pasillos. Actualmente, hay 152 tiendas operando y se instalarán más de diez.

La inauguración contempla cuatro reconocidas firmas internacionales y dos nacionales, que llegan por primera vez al mall. Asimismo, hay otras cinco marcas que reaperturarán sus puertas en los pasillos de CasaCostanera.

Este año, quienes visiten el mall ubicado en Vitacura encontrarán desde tiendas europeas de ropa femenina y masculina, hasta farmacias y un estudio premium de wellness. Entre las tiendas que reabrirán sus puertas están Cruz Verde, The Qualis, Lolita Pocket LPK, Barbour y Magma.

¿Qué tiendas abrirán en CasaCostanera?

Una de las firmas más conocidas y que se espera abra sus puertas en este centro comercial es Mango, una marca de origen español, especializada en ropa femenina. Estará ubicada en el segundo piso. También llegará la marca francesa Zadig & Volataire, que ofrece carteras y perfumes.

Por otra parte, aterriza desde Argentina La Martina, una tienda de ropa inspirada en el polo. Se caracteriza por tener un estilo elegante y deportivo. Llega acompañada de Wolf & Hank, una marca local enfocada en hombres que ofrece ropa de estilo casual y formal.

La novedad es Pilates Malú, un estudio premium de wellness que hace su debut este mes y promete traer a Chile el método Lagree, un tipo de entrenamiento de alta intensidad y bajo impacto que combina fuerza, resistencia y cardio. Es utilizado por figuras como Kim Kardashian, Michelle Obama y Sofía Vergara.

