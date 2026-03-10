Robot chileno clasifica a la final de importante competición en Japón y marca un hito para la robótica nacional

10 mar. 2026 - 14:53 hrs.

¿Qué pasó?

Buenas noticias para el desarrollo de la robótica en Chile. El equipo nacional Team Perceptrón consiguió un importante hito al clasificar a la final del prestigioso torneo internacional Robo-One, realizado en Yokohama, Japón, una de las competiciones de robots humanoides más exigentes del mundo.

Su robot humanoide Karun, completamente desarrollado por el equipo chileno, avanzó hasta la instancia final del campeonato, donde compiten algunos de los proyectos más avanzados de robótica bípeda a nivel global.

El torneo Robo-One reúne a equipos de distintos países que diseñan robots capaces de caminar, mantener estabilidad dinámica y enfrentar combates técnicos autónomos. Durante la competencia se evalúan áreas como ingeniería mecánica, programación de control, estabilidad, movimientos humanoides y estrategia de combate.

El desempeño de Karun en Japón

Durante el certamen, Karun destacó por integrar ingeniería mecánica de precisión, sistemas avanzados de estabilidad dinámica y una programación que permitió ejecutar movimientos humanoides complejos. Gracias a estas capacidades, logró desplazamientos rápidos, mantener equilibrio durante los combates y reaccionar estratégicamente frente a sus oponentes.

Ese rendimiento lo llevó hasta la etapa final, demostrando que los desarrollos chilenos están alcanzando estándares competitivos a nivel internacional.

El apoyo de WISE Innovation Studios

La participación de Team Perceptrón en el campeonato mundial fue posible gracias a una alianza impulsada por WISE Innovation Studios, estudio chileno de metamarketing conocido por crear campañas disruptivas utilizando inteligencia artificial y tecnologías emergentes.

El vínculo entre ambas organizaciones se originó tras la presentación del equipo en la exhibición anual de IA organizada por la startup: LIMITLESS – Another AI Exhibition, donde Karun obtuvo el primer lugar en la Batalla Robo-One.

“Decidimos apoyar a Team Perceptrón tras ver su desempeño en LIMITLESS, donde Karun destacó por su nivel de ingeniería, estabilidad y estrategia. Pero más allá de su capacidad técnica, el equipo representa una nueva generación de creadores que combina ingeniería, creatividad y pensamiento experimental, valores que también están en el centro de la filosofía de WISE”, señaló lgal Weitzman, CEO de WISE Innovation Studios, refiriéndose al grupo de jóvenes originarios de la comuna de Calle Larga.

“Queremos que Karun no solo compita como desarrollo técnico, sino que también se presente como un símbolo del talento tecnológico emergente en Chile, en un momento en que estamos viviendo una profunda transformación impulsada por la inteligencia artificial”, agregó.

Una alianza con proyección internacional

La alianza estratégica también considera la colaboración con un equipo de robótica suizo vinculado a WISE, que aportará conocimientos en interfaces experimentales, integración tecnológica y desarrollo de experiencias robóticas aplicadas tanto a proyectos creativos como industriales.

La intención es generar un intercambio de conocimientos que amplíe las capacidades del Team Perceptrón y fortalezca su vínculo con redes internacionales de innovación.

“A nivel país, queremos demostrar que Chile también puede desarrollar tecnología competitiva a escala global en áreas como la robótica y la inteligencia artificial. Y a nivel internacional, esta participación busca posicionar al equipo dentro de una red global de innovación”, concluyó Weitzman.