Entel anuncia nuevo operador para su servicio de Televisión Satelital: ¿Cambiarán los planes de los clientes?

09 mar. 2026 - 08:39 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía nacional de telecomunicaciones Entel informó que un nuevo operador asumirá la prestación de su servicio de Televisión Satelital (DTH), actualmente entregado a través de su plataforma de transmisión Entel TV.

De acuerdo con la empresa, el nuevo proveedor será TUVES HD, compañía con presencia nacional y amplia experiencia en servicios de televisión satelital en diversos países de Latinoamérica.

¿Cambiarán los planes de los clientes?

“TUVES HD será el nuevo proveedor de televisión de este servicio. Este cambio no modifica el precio ni las condiciones comerciales de tu plan actual. Mantendrás los mismos canales y el mismo valor mensual”, señaló la compañía.

Entel añadió que continuará entregando y facturando los servicios que habitualmente proporciona, como telefonía e internet, por lo que la transición no afectará esos productos.

¿Desde cuándo inicia el cambio?

TUVES HD asumirá el servicio a partir de abril de este año. Sin embargo, desde marzo los clientes vigentes ya pueden contactar al 6000 81 6000 para realizar consultas técnicas relacionadas con el servicio, o bien comunicarse al 600 3600 103 para dudas con Entel vinculadas a información comercial.

“Nuestro equipo Entel continuará atendiendo las consultas comerciales y de facturación. Ten en cuenta que, dependiendo de tu ciclo de facturación, podrías recibir en abril los cobros que corresponden a los servicios prestados en marzo”, agregó la compañía.