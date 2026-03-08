Caja que contenía cadáver de una mujer fue dejada frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal

08 mar. 2026 - 22:34 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, recolectores de la comuna de Quinta Normal denunciaron el hallazgo de un cadáver de sexo femenino que se encontraba al interior de una caja de cartón.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Quinta Normal detalló que "el cuerpo fue depositado frente al domicilio de la alcaldesa Karina Delfino", razón por la que "la municipalidad entregará todos los antecedentes y colaboración que se requiera para una rápida investigación de este caso".

"Esta caja fue depositada el día de ayer"

La jefa comunal de Quinta Normal entregó un punto de prensa para abordar la situación, donde partió reconociendo que "no había recibido amenazas anteriores antes de este hecho".

Delfino también señaló que su administración ha "dado una batalla fuerte contra el crimen organizado. Hemos impulsado varias políticas en materias de seguridad".

Al ser consultada sobre si el depósito del cuerpo es una amenaza, la alcaldesa recalcó que "no quiero especular, por eso es importante la investigación que está llevando la PDI y la Fiscalía".

Sobre los antecedentes del hecho, la jefa comunal contó que "esta caja fue depositada el día de ayer y emanaba un olor particular, tenía moscas, era una caja sellada; claramente, por el olor, los vecinos comenzaron a solicitar su retiro".

Asimismo, Delfino dijo que vio un video en el que "se muestra que se deposita una caja en la calzada y luego un camión avanza". Si bien la alcaldesa señaló que la imagen no se veía con total claridad, sería una persona la que dejó la caja cerca de su domicilio.

Por último, la autoridad de Quinta Normal confirmó que mañana tendrá una reunión con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

